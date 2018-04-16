İngiliz delegasyonuna Duma’ya erişim izni verilmedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) İngiliz delegasyonu, Suriye ve Rusya tarafından kimyasal gaz saldırılarının olduğu başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’nın Duma ilçesine girmelerine izin verilmediğini açıkladı.

OPCW İngiliz delegasyonu heyeti, geçtiğimiz hafta başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’nın Duma ilçesinde gerçekleştirilen ve en az 70 kişinin ölümüne yol açan kimyasal saldırıyı araştırmak için Cumartesi günü Suriye’ye geldi. Ancak, bugüne kadar Duma’ya giremediklerini belirten heyet, serbest erişimin gerekli olduğunu belirterek Rusya ve Suriye’yi işbirliği yapmaya çağırdı.

Öte yandan üst düzey bir Rus diplomat, Rus delegasyonunun Birleşmiş Milletlerin izni olmadan Duma’da gerçekleşen saldırı bölgesine giremediğini söyledi.