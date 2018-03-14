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İngiliz fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 07:23 | Son Güncelleme

- LONDRA (İHA) Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.- Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

- LONDRA (İHA) Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.
- Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.
- (İHS-Y)

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