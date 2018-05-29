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İngiliz yolcu, Dalaman Havalimanı'nda intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirilen İngiliz yolcu Andrew Paul W.

İngiliz yolcu, Dalaman Havalimanı'nda intihar etti

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda, uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirilen İngiliz yolcu Andrew Paul W. (30), Dış Hatlar Terminali'nin personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atlayarak yaşamına son verdi. Andrew Paul W.'nin, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği ileri sürüldü.
Dalaman Havalimanı'ndan bugün saat 03.00 sıralarında İngiltere'ye gitmek için uçağa binen İngiliz yolcu Andrew Paul W., iddiaya göre, kabin görevlileri ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine kabin görevlileri durumu uçağın pilotuna bildirdi. Andrew Paul W., uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildi. Andrew Paul W., uçaktan indirildikten bir süre sonra havalimanın personel çıkış kapısının bulunduğu bölümde, ikinci kattan atladı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Andrew Paul W., ağır yaralı olarak bir özel hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve kaburga kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Andrew Paul W., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, bilet bulamadığı için 3 gündür Dalaman Havalimanı'nda beklediği öğrenilen Andrew Paul W.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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