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İngilizce öğretmeninden öğrenciye uçan tekme iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde bir öğretmenin uçan tekme attığı öğrenci hastanelik oldu.İddiaya göre olay, İznik ilçesi Çiçekli köyü ilköğretim okulunda meydana geldi.

İngilizce öğretmeninden öğrenciye uçan tekme iddiası

Bursa’nın İznik ilçesinde bir öğretmenin uçan tekme attığı öğrenci hastanelik oldu.
İddiaya göre olay, İznik ilçesi Çiçekli köyü ilköğretim okulunda meydana geldi. Dün öğleden sonra okulun bahçesinde arkadaşları ile oynayan 4’üncü sınıf öğrencisi Berkan Girgin (10), karşıdan kendisine koşarak gelen aynı okulda görevli İngilizce öğretmeni Hasan Can Senel’in (32), uçan tekmesiyle göğsünden aldığı darbeyle yere yıkıldı. Olayı gören sınıf öğretmeni Sedat Petekkaya duruma anında müdahale etti. Haberi alan baba Burhan Girgin, oğlunu İznik Devlet Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan Berkan Girgin evine gönderildi. Gece mide bulantısı şikayeti ile tekrar rahatsızlanan küçük çocuğun iç kanama geçirdiği öğrenildi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik öğrenci ameliyata alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Baba Burhan Girgin, aynı öğretmenin daha önce de başka bir öğrenciyi kaldırıp yere vurduğunu, psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

İngilizce öğretmeninden öğrenciye uçan tekme iddiası

İngilizce öğretmeninden öğrenciye uçan tekme iddiası

İngilizce öğretmeninden öğrenciye uçan tekme iddiası

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