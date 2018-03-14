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İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.İngiltere’de, Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesine karşılık 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.
İngiltere’de, Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesine karşılık 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Londra’daki Rus büyükelçinin de Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı aktarıldı. Rusya, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın İngiltere’de zehirlenmeleriyle hükümetin hiçbir ilgisi olmadığını ve suçlamaların asılsız olduğunu açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia’ya yönelik saldırıda kullanılan zehirli kimyasal maddenin Noviçok olarak bilinen sinir gazı olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın zehirlenmesiyle bir bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

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