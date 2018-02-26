İngiltere polisi patlamanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

İngiltere’nin Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alındı.
İngiltere’nin Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor. Carlisle Caddesi ve Hinckley Yolu’nun bir bölümü kapatılırken, olay yerine ise çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgedeki insanların uzaklaşmaları için uyarıda bulundu.
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