İngiltere’de öldürülen Türk gencine cenaze töreni

İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk genci Hasan Özcan’a cenaze töreni düzenledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan için Londra Süleymaniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özcan’ın naaşı yarın memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine gönderilecek. 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan’ın defin işlemi ise Cuma günü Türkiye’de yapılacak.

Cenaze namazının ardından acılı baba Abdullah Özcan taziyeleri kabul etti. Özcan, kimsenin bu acıyı yaşamamasını istedi. Baba Özcan, “Burası sözün bittiği yer, sevgili oğlum Hasan’ın bugün cenaze namazına katıldım, katılan tüm eş dost aile üyelerine teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar bu zor günümüzde bu acı günümüzde herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Cenazemiz yarın Gaziantep’e doğru gidecek. Cuma günü Gaziantep’te kendi köyünde defin olacak. Güder köyü Nizip’e bağlı orda defin işlemini yapacağız Allah izin verirse” dedi. Sorumluların bir an önce cezalarını çekmeleri gerektiğini söyleyen Özcan, “Şuan soruşturma devam ediyor. 4 kişinin yakalanması söz konusu. Olay ile ilgili daha henüz net bir şey yok. O yüzden şuan soruşturma devam ediyor, şuanda bize fazla bilgi vermiyorlar takipçisi olacağız tabi ki, peşini bırakmayacağız. Başka Hasanlar ölmesin. Başka aileler acı çekmesin, diye elimden geleni yapacağım bundan sonraki dönemde. Bu gençler sahipsiz değil. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasınınki yanmasın, bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Cenaze namazına katılan 19 yaşındaki Hasan Özcan’ın dayısı Fadıl Sönmez hem dostlarına hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu. Fadıl Sönmez, “Cenazemizi dün akşamüzeri aldık. Bugün de cenaze namazı için geldik dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye’den de Allah razı olsun. Onlar bize çok yardımları oldu. Dışişleri Bakanlığından başsağlığı dilekleri ile arıyorlar taziyelerini ilettiler. Dün de Başbakanlık’tan aradılar, Metin Külünk Bey’den de Allah razı olsun bizleri hiç boş bırakmadılar. Katillerin biran öce yakalanıp ceza almasını istiyoruz. 4 kişi şu ana kadar yakalanmış ancak kefalet ile dışarı bırakılmış. Bir kişi ise tutuklu olarak bulunuyor. Sonuçları bekliyoruz. 15 Mart’ta mahkeme olacak. Sonuç belli olacak.” dedi.