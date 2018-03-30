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İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde çilek yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü İlçesi Kümbet kavşağı civarında meydana geldi.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde çilek yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü İlçesi Kümbet kavşağı civarında meydana geldi. Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde 33 L 6195 plakalı çilek yüklü tır, Kümbet kavşağı yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kaza sonrasında çevreye çilekler dökülürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

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İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
2 / 6

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
3 / 6

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
4 / 6

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
5 / 6

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
6 / 6

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

İnönü’de çilek yüklü tır devrildi
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