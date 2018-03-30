İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde çilek yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü İlçesi Kümbet kavşağı civarında meydana geldi. Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde 33 L 6195 plakalı çilek yüklü tır, Kümbet kavşağı yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kaza sonrasında çevreye çilekler dökülürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.