İnönü’de çilek yüklü tır devrildi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde çilek yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü İlçesi Kümbet kavşağı civarında meydana geldi. Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde 33 L 6195 plakalı çilek yüklü tır, Kümbet kavşağı yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kaza sonrasında çevreye çilekler dökülürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum