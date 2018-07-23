İnşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından
dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mustafa Ayana (55) hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan Mustafa Ayana, sabah saatlerinde 6'ncı katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan işçiler, gelen ses üzerine Ayana'nın cansız bedenini gördü. Olay yerine çağrılan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, Ayana'nın cesedini inşaattan çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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