İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da bir apartman inşaatında bekçilik yapan Kasım Tarınç (70), kulübenin içerisinde ölü olarak bulundu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatının sahiplerinden Musa Balıkçı, cep telefonuyla aradığı inşaatta gece bekçiliği yapan emekli Kasım Tarınç'a uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine inşaata gelen Balıkçı, bekçi kulübesi içerisindeki Kasım Tarınç'ı hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tarınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarınç'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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