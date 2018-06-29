İnşaat çalışmasında istinat duvarı çöktü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, inşaat çalışması sırasında istinat duvarının çökmesi korku ve paniğe neden oldu. Su şebekesi hattında hasar meydana geldi. Ekipler çalışma başlattı.
Olay akşam saatlerinde, Çayırova Özgürlük Mahallesi 240 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat çalışmasının yapıldığı arazinin etrafında bulunan istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Çevrede yaşayanlar büyük panik ve korku yaşadı. Su şebekesi hattı da hasar görürken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kontrolde bulundu. İSU ekipleri ise su şebekesinin onarımı için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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