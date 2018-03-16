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İnşaat demirlerini çalan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:23 | Son Güncelleme

Gülşehir’de bir inşaattan demirleri araçlarına yükleyen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında inşaat halindeki binadan 2 kişinin demirleri bir araca yüklediklerini tespit etti.

Gülşehir’de bir inşaattan demirleri araçlarına yükleyen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye esnasında inşaat halindeki binadan 2 kişinin demirleri bir araca yüklediklerini tespit etti. Polis ekipleri tarafından inşaattan demirleri çalan H.U. ve K.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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