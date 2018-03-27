İnşaat halindeki Ankapark’ta yangın

Ankara’da inşası devam eden Ankapark’ta yangın çıktı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yenimahalle’de inşa edilen Ankapark eğlence merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, oyun çadırında kaynak yapılması esnasında sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çadırı sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürürken, çadırda maddi hasar meydana geldi.