İnşaat halindeki binanın 3. katı çöktü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3. katında çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın 3.katında bilinmeyen nedenlerden dolayı çökme meydana geldi. İnşaatta meydana gelen çökme sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken yapımı devam eden inşaatta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.