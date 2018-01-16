İnşaat halindeki evde ölü bulundu

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta Hakan A.(23), bir evin inşaatında ölü bulundu. Hakan'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Saray Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evde, yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Harun A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hakan A.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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