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İnşaat işçilerinin para ve kredi kartlarını çalan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Antalya’da inşaatlarda çalışanların para ve kredi kartlarını çalan şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’da inşaatlarda çalışanların para ve kredi kartlarını çalan şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Antalya’ya gelen F.Ç., park halindeki Serdar Ü.’ye ait kamyoneti çalarak, Muratpaşa ilçesinde 9 farklı inşatta çalışanlara ait para ve kredi kartı çaldı. Hırsızlık olaylarının ardından ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın eşkal ve kimliğini tespit ederek bölgede çalışma başlattı. Şüphelinin olduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan F.Ç.’yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık için Eskişehir’den Antalya’ya geldiği ve burada 10 ayrı hırsızlık olayına karışıp bunlardan 9’unu inşaatlardan gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
F.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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