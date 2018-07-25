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İnşaat işçisi, 11'inci kattan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir inşaatta fayans işçisi olarak çalışan Savaş Solmaz (41), 11'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir inşaatta fayans işçisi olarak çalışan Savaş Solmaz (41), 11'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Mehmet Baydur Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı inşaatın 11'inci katında meydana geldi. Savaş Solmaz, iddiaya göre, inşaatta çalıştığı sırada dengesini yitirerek asansör boşluğundan zemine düştü. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yaptığı çalışmadan sonra Savaş Solmaz'ın cesedi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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