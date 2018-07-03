İnşaat işçisi 5'inci kattan düşüp öldü

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından zemine düşen Murat Karacadağ (27) yaşamını yitirdi.
Finike İskele Mahallesi 422 Sokak'ta yapımı süren inşaatın 5'inci katında alçıpan işçisi olarak işe başlayan Murat Karacadağ, öğle saatlerinde dengesini kaybetmesi sonucu pencereden zemine düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Murat Karacadağ, Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Murat Karacadağ, kurtarılamadı.
2 yıl önce evlenen Murat Karacadağ'ın, bir süre önce çalışmak için Finike'ye geldiği öğrenildi. Hastaneye gelen işçinin arkadaşları ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. İnşaat işçisinin Diyarbakır'da oturan ailesine de haber verildi. Karacadağ'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
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