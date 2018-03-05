İnşaat işçisi adam evinin terasında kendini astı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, inşaat işçisi olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Doğan Adak kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 590 sokakta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne ssürülen inşaat işçisi Doğan Adak, evinin terasında demirlere bağladığı iple kendini astı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Adak'ın sesini duyan yakınları çatıya çıktıklarında Adak'ı ipte asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun intihar ettiğini öğrenen anne Binnaz Adak fenalık geçirince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adamın cesedi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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