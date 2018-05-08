İnşaat işçisi, evinde kendini astı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da inşaat işçisi Şerafettin Y. (37) evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Şerafettin Y.'den haber alamayan yakınları, bu sabah merak edip, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı üzerinde bırakılan anahtarla açıp içeri giren yakınları, Şerafettin Y.'yi odanın tavanındaki kancaya iple asılı olarak bulup, şok oldu. Üzerlerindeki şoku atmalarının ardından kardeşi Ramazan Y.'ye durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şerafettin Y.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Şerafettin Y.'nin cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otosi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şerafettin Y.'nin 3 çocuğunu da yanına alan 6 aylık hamile eşinin 1 ay önce Uşak'taki baba evine gittiği öğrenildi. Bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Şerafettin Y.'nin ölüm haberini alan eşinin Bodrum'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Jandarma, Şerafettin Y.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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