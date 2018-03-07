İnşaat işçisi evinde ölü bulundu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi 55 yaşındaki Cemil Gezgünç, evinde ölü bulundu. Kalp krizin nedeniyle öldüğü sanılan Gezgünç'e otopsi yapılmasına karar verildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Cemil Gezgünç, bugün saat 15.00'te evinde ölü bulundu. Deveci Salih Caddesi 21 numarada oturan Gezgünç'ü bugün görmeyen ve kendisinden haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, Gezgünç'ü yerde yatarken buldu. Dışarıda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gezgünç'ün öldüğü belirlendi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Gezgünç'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gezgünç'ün cenazesi önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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