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İnşaat işçisi, kanalda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

ADANA'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren inşaat işçisi Ersin Akil (19), boğularak hayatını kaybetti.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren inşaat işçisi Ersin Akil (19), boğularak hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ersin Akil, dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için çalıştığı yerin yakınından geçen sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen Akil, akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. İş arkadaşlarının fark ettiği Ersin Akil, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Akil'i hava kararıncaya kadar aradı, ancak sonuç alamadı.

Kanala verilen suyun kesilmesiyle Akil'in cesedi, sabah erken saatlerde suya girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Ersin Akil'in cesedinin çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar, güçlükle uzaklaştırıldı.

​Akil'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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