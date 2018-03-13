İnşaat işçisi tıp öğrencisine tecavüzden tutuklandı

Samsun’da tıp fakültesi öğrencisi yabancı uyruklu bir genç, bir kişinin kendisine ilaç içirip tecavüz ederek parasını ve cep telefonunu gasp ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan inşaat işçisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu bir genç tanışıp arkadaş olduğu bir kişinin öğrenci evine geldiğini ve burada birlikte alkol aldıklarını kendisine bıçak çekerek ilaç içirip cinsel istismarda bulunduğu, 600 lira para ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia etti. Kale Mahallesi’nde bir hemşire bir işyerinde kendisine bir kişinin cinsel organını göstererek teşhirde bulunduğunu ileri sürüp polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu her iki ayrı olaya karışan kişinin müştekilerin sosyal medya hesabından fotoğrafını teşhis etmesi üzerine inşaat işçisi 34 yaşındaki Y.Ç. olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosundaki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç. teşhircilik suçundan serbest bırakılırken, üniversite öğrencisine cinsel istismar suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.