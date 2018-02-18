İnşaat işçisine terör propagandasından gözaltı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, soyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi M.Ş., adliyeye sevk edildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçisi olarak çalışan M.Ş.'nin (38), sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. M.Ş., çalıştığı inşaatta dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş., adliyeye sevk edildi.
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