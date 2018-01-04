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İnşaat işçisini öldürmekten aranan şüphelilerden 1'i daha yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 16:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) Fatih'te, inşaat işçisi Mustafa Cete'yi öldürdüğü iddaasıyla aranan İsmail A., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de İrem A., da gözaltına alınmıştı. Mustafa Cete'nin sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü korkunç olay işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, İskenderpaşa mahallesinde 1 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda Mustafa Cete(31) gece geç saatte geldiği aynı apartmanda oturan ve o anda alkollü oldukları öğrenilen 3 kişiyle tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dövülen ve onlarca kez bıçaklanan Mustafa Cete hayatını kaybetti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olaya karışan şüphelilerden İrem A. yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın firari zanlılarını yakalamak için yapılan çalışmalarda polis ilk şüphelinin amcasının oğlu olduğu öğrenilen diğer şüpheli İsmail A.'yı da yakaladı. Şüpheli İsmail A. adliyeye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha aranmasına devam edildiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

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