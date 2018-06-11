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İnşaat işçisinin öldüğü kavgada, sanığa 11 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da meslektaşı Ahmet İnak'ı borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan inşaat ustası Esat Ercan (41), 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da meslektaşı Ahmet İnak'ı borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan inşaat ustası Esat Ercan (41), 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 8 Ekim'de Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Yeni Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İnşaat işçileri Esat Ercan ile Ahmet İnak, borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnak, elindeki uzun tahta fırça sapıyla Ercan'a saldırdı. Kavga sırasında sopanın sivri ucu Ahmet İnak'ın gözüne girdi. İnak yere düşerken, Esat Ercan kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen Ahmet İnak, bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Ercan ise kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Esat Ercan hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan dava açıldı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Esat Ercan ve avukatı Mahmut Akar ile ölen Ahmet İnak'ın aile avukatı Rumi Mercan katıldı. Son sözü sorulan sanık Esat Ercan, nefsi müdafaa hakkını kullandığını belirterek, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Esat Ercan'ı önce 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ardından iyi hal hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Heyet, Ahmet İnak'a hakaret suçundan da sanığa 2 ay hapis cezası verdi.

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