HABER

İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Akgedik Yunuskent Toplu Konut inşaatında yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.Kaza, Akgedik Yunuskent Toplu Konut alanında yapımı devam eden inşaatta meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Akgedik Yunuskent Toplu Konut inşaatında yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.
Kaza, Akgedik Yunuskent Toplu Konut alanında yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler İbrahim Keydal (25) ve Yunis Boz’un (39) yaklaşık 14 metre yükseklikte çalıştıkları iskele kalıp sökümü sırasında çöktü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen Keydal ve Boz, diğer işçilerce olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yunis Boz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, İbrahim Keydal’ın ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan olayı öğrenen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt’tan telefonla bilgi aldı. Daha sonra Yunusemre Belediyesi Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile hemen hastaneye hareket eden Başkan Mehmet Çerçi, tedavisi süren İbrahim Keydal’ı ziyaret etti. Yaralı işçinin sağlık durumu hakkında Acil Servis Sorumlusu Uzman Dr. Gülden Aktaş’tan bilgi alan Başkan Çerçi, Yunis Boz’un vefatından derin üzüntü duyduklarını söyledi. Müteahhit firma yetkilisi ve işçilerle görüşen Başkan Çerçi, vefat eden Yunis Boz’un aynı zamanda akrabası olan işçilerin yasını paylaştı. Başkan Çerçi, aslen Ordulu olan Yunis Boz’un defnedileceği İstanbul Esenyurt’a naaşını taşıyacak cenaze nakil aracı ile cenazeye katılmak isteyen mesai arkadaşları için otobüs tahsis edileceğini belirterek, “Yunusemre Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Maalesef bizi derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşimiz İbrahim Keydal’ın sağlık durumu iyi. Kolunda ve elinde kırıklar var. Kıymetli doktorlarımız hemen kendisiyle ilgilendiler. İbrahim kardeşimize acil şifalar diliyorum. Umarım bir daha böyle kazalar yaşanmaz” dedi.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.