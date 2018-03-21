Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Türkkuyusu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin tadilat ve inşaat çalışması sırasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince tarihi kalıntılara rastlandı. Ekipler, bölgede inceleme yaparak kurtarma kazısı başlattı.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Ortaya çıkarılan alanların Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Hastane başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede zaman zaman yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Bölgede çalışma yürütmeden önce durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini aktaran Babayiğit, "Müze müdürlüğü ve ekibinin koordinesinde çalışmalar devam ediyor.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Kurum olarak bu çalışmalar süresince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
İnşaat çalışmalarının durdurulduğu, kurtarma kazılarının ise bir süre devam edeceği öğrenildi.
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
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