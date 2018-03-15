HABER

İnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.

İnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Mahalle sakinleri, inşaatın olduğu yerin eski mezarlık olduğunu söyledi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi Kargapınar Sokak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı karşısında yapılacak apartmanın inşaat temel kazısı sırasında, önceki gün onlarca insan kafatası ve kemiği bulundu. İnşaat işçileri, '155 Polis İmdat' hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ile kemiklerin fotoğraflarını çekip, numuneler aldı. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtirken, mahalle sakinleri ise inşaat kazısının olduğu yerin daha önce mezarlık olduğunu söyledi. Mahalleli, ayrıca inşaat alanının Odunpazarı Mezarlığı yakınında olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

İnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktıİnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktıİnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktıİnşaat kazısından insan kafatası ve kemikleri çıktı

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşme’de trafik eğitim seferberliği

Eşme’de trafik eğitim seferberliği

Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Çifte cinayete çifte müebbet

Çifte cinayete çifte müebbet

Serviste yangın tüpü paniği: Araçtan atlayan 3 öğrenci yaralandı

Serviste yangın tüpü paniği: Araçtan atlayan 3 öğrenci yaralandı

Hademenin, öğrenciye taciz iddiasını okul müdürünün gizlemeye çalıştığı iddiası

Hademenin, öğrenciye taciz iddiasını okul müdürünün gizlemeye çalıştığı iddiası

Kaçak ava geçit yok

Kaçak ava geçit yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.