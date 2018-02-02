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İnşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ADAPAZARI'nda, bir araçtan jeneratör ve inşaat malzemesi çalan şüpheli güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.Adapazarı Ankara Caddesi'nde park halinde olan bir araçtan jeneratör ve inşaat malzemeleri çalındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın peşine düştü. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızın kimliğini tespit etti. Polis, A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise Adapazarı'nda satıldığı iş yerinde bulundu. Emniyette sorguya alınan A.A'nın 26 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Malzemenin satıldığı iş yeri sahibi M.B. de karakolda sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen A.A tutuklanırken, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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