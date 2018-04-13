İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya’nın Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi eser çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına giden Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar görevliler tarafından titizlikle toplandı. Olay yeri incelemesinin ardından çıkan parçalar incelenmek üzere Konya Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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