HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnşaat ustasının hobisi gelir kapısı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde inşaat ustası Mustafa Katı (36), hobi olarak başladığı kara kalem çizimi ve ahşap oymacılık sanatını gelir kapısına dönüştürdü.

İnşaat ustasının hobisi gelir kapısı oldu

Emre KOLTUK/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Köprübaşı ilçesinde inşaat ustası Mustafa Katı (36), hobi olarak başladığı kara kalem çizimi ve ahşap oymacılık sanatını gelir kapısına dönüştürdü. Ağaç kütükleri ile 3 boyutlu hayvan figürleri yapan Katı, sipariş almaya başladı.
​Köprübaşı'nda inşaat ustası olan Mustafa Katı, boş zamanlarında kara kalem ve ahşap oymacılığa merak saldı. Katı, hobi halini alan sanatında kısa sürede yol aldı, çizimlerini 3 boyutlu yapmaya başladı. Kurt, evinin alt katındaki bir odayı da çalışmaları için atölyeye dönüştürdü. Ahşap oymacılığı için kapsamlı ekipmanı bulunmayan Katı, kendine özgü yöntemleriyle yaptığı eserlerini atölyesinde sergilemeye başladı. Katı'nın ahşaptan yaptığı 3 boyutlu hayvan figürleri kısa sürede beğeni topladı, sipariş almaya başladı. Katı, biriktirdiği ürünlerin satışını yapmaya hazırlanıyor.
'ÇALIŞMAMI 3 BOYUTLUYA ÇEVİRDİM'
Ahşabı oyarak hayvan figürü yapmaya 3 ay önce çizdiği kartal resmiyle başladığını anlatan Mustafa Katı, "Daha öncelerden kara kalem çalışmalarına merakım vardı. Yaklaşık 3 ay önce 'Resim yapayım' dedim ve bir kartal resmi çizdim. Sonra tek boyutlu olan bu çalışmamı '3 boyutlu yapabilir miyim?' diye düşündüm ve elime ağaç kütüğü alarak, yapmayı denedim. İş dönüşlerinde ve boş vakitlerimde yaptığım çalışmamı yaklaşık 10 günde tamamladım. Çevremin de çalışmamı beğenmesi hoşuma gitti ve ağaç kütüklerinden yaptığım figürlere devam ettim" dedi.
SERGİ AÇACAK
Kendisini geliştirerek ileride kapsamlı bir sergi açmayı hedeflediğini ifade eden Katı, "Bu işe amatörce başladım, ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Elimde daha detaylı malzeme olsa, daha objektif, daha ince detaylı eserler yapabilirim. Bu yeteneği kendimde görüyorum. Benim şu anlık hedefim, bu eserlerin birikimini yapmak. Bütün hayvan figürlerini yaparak bir hayvan görseli oluşturmayı düşünüyor, ileride kapsamlı bir sergi açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İnşaat ustasının hobisi gelir kapısı olduİnşaat ustasının hobisi gelir kapısı olduİnşaat ustasının hobisi gelir kapısı olduİnşaat ustasının hobisi gelir kapısı oldu

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
23 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı/ fotoğraflar23 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı/ fotoğraflar
Balıkesir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltıBalıkesir’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.