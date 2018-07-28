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İnşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

ORDU’nun Fatsa ilçesinde, çalıştığı inşaatın 12’nci katından düşen işçi Erkan Yeşilot (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatın 12'nci katından düşen işçi öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, çalıştığı inşaatın 12’nci katından düşen işçi Erkan Yeşilot (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Yeşilot dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 12’nci katından aşağı düştü. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Yeşilot, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erkan Yeşilot, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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