İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde inşaatın 4’üncü katından aşağı düşen işçi ağır yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Horasan’ın Kazım Karabekir Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Muhammet Öztürk (40) dördüncü katta çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü. Öztürk, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri inşaat alanında incelemede bulunurken savcının talimatıyla tahkikat başlatıldı.