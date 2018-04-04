İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde inşaatın 4’üncü katından aşağı düşen işçi ağır yaralandı.
Olay bugün sabah saatlerinde Horasan’ın Kazım Karabekir Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Muhammet Öztürk (40) dördüncü katta çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü. Öztürk, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayın ardından polis ekipleri inşaat alanında incelemede bulunurken savcının talimatıyla tahkikat başlatıldı.
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Şehir içi tayin turu ‘pes’ dedirtti
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
YouTube'un merkezine silahlı saldırı
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum