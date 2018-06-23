İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, inşaatın tahta kalıplarını sökmeye çalışan işçi Cuma Horoz (41), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Cuma Horoz, iddiaya göre 5'inci kattaki tahta kalıplarını sökmeye çalışırken dengesini yitirerek aşağı düştü. Kalıp işçisinin düştüğünü gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horoz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber üzerine inşaata gelen işçinin yakınları, gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Horoz'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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