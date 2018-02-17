İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 17 yaşındaki Selin K. inşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Selin K. tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Mustafa Paşa Mahallesi 746/1 Sokak'ta meydana geldi. Selin K. inşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bıraktı. Genç kızın intihar ettiğini görenler 112 Acile servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selin K. tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, Selin K.'nın mektup bıraktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI