İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen işçi Bahri Öztaş (54), hayatını kaybetti.
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bahri Öztaş, 10 katlı binanın 8'inci katında kum çekmek için kullanılan gırgır tabir edilen makinenin yerini değiştirmek istedi. Bu sırada Öztaş, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Bahri Öztaş, çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztaş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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