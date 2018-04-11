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İnşaatın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, bir inşaatın 6’ncı katından asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi Vefa Taşçı, hayatını kaybetti.

İnşaatın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, bir inşaatın 6’ncı katından asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi Vefa Taşçı, hayatını kaybetti.
Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Vefa Taşçı, çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle inşaatın 6’ncı katından asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan Taşçı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Taşçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İnşaatın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki işçi öldü

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