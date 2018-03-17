HABER

İnşaatın çatısından düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 19:59 | Son Güncelleme

 BOLU'da, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen Rahmi Öztekin (58), hayatını kaybetti.

İnşaatın çatısından düşen işçi öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen Rahmi Öztekin (58), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Rahmi Öztekin'in cenazesi, incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İnşaatın çatısından düşen işçi öldüİnşaatın çatısından düşen işçi öldüİnşaatın çatısından düşen işçi öldüİnşaatın çatısından düşen işçi öldü

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku!AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku!
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski koca dehşeti!

Eski koca dehşeti!

Çaldığı aracın yakıtı bitince...

Çaldığı aracın yakıtı bitince...

Lunaparkta korku dolu anlar!

Lunaparkta korku dolu anlar!

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.