İnşaatın çatısından düşen işçi öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen Rahmi Öztekin (58), hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Rahmi Öztekin'in cenazesi, incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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