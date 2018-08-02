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İnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirgin

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 5 katlı bina inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirgin

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 5 katlı bina inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki yolun bir kısmı çöktü, yan taraflarda bulunan 2 apartmanda çatlaklar oluştu. Tehlikeye rağmen evlerinde oturmaya devam eden bina sakinleri, önlem alınmasını istedi.
Şükrüçavuş Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde iki apartman arasında inşa edilecek 5 katlı bina için temel kazısı yapıldı. Bu sırada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın üst tarafındaki asfalt yolun bir kısmı çöktü, diğer bölümde de çatlaklar oluştu. Ayrıca inşaatın iki tarafında bulunan 2 apartmanın duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Bir bölümü çöken yol, belediye ve polis ekipleri tarafından hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Kaldırımdan itibaren demir bariyerler konuldu.
TOPRAK KAYMASI DEVAM ETTİ
Dün meydana gelen ilk toprak kaymasının ardından bu sabah saatlerinde de toprak kayması devam etti. Duvarlarında çatlaklar oluşan 2 bina ile çöken yol üzerinde bulunan binalarda oturanlar büyük korku ve panik yaşadı. Gün içinde evlerine girmemeyi tercih eden bina sakinleri, kalacak yerleri olmadığı için geceyi evlerinde geçirdi.
'ÖNLEM ALINSIN'
İnşaatın yanında hasar gören apartmanda oturanlar, toprak kayması ile ilgili yeterli önlem alınmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Zehra Meriç, çöken yolda önce tahta parçalarıyla önlem alındığını, daha sonra demir bariyer konulduğunu; ancak toprak kaymasının durması için hiçbir önlem alınmadığını söyledi. Müteahhidi uyarmalarına rağmen temel kazısı yapıldığını da dile getiren Meriç, şöyle dedi:
"Müteahhide burayı kazmaması gerektiğini söyledik. Elektrik direklerinin devrileceğini söyledik; ancak bizi dinlemedi. Toprak kayması meydana geldi. Şu anda sokak ve yol kapalı. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Karşımızdaki apartman üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz. Belediye şerit çekti ve barikat kurdu. İlk çökme meydana geldiğinde çok korktuk, deprem oluyor sandık, evimiz sallandı. Korkarak yaşıyoruz. Gereğinin yapılmasını ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz."

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İnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirginİnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirginİnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirginİnşaatın temel kazısında toprak kaydı, mahalleli tedirgin

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