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İnşaatta 4'üncü kattan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bina inşaatında tuğla ile duvar örerken dengesini kaybedip, 4'üncü kattan düşen işçi Hasan Kocabaş (62) yaşamını yitirdi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bina inşaatında tuğla ile duvar örerken dengesini kaybedip, 4'üncü kattan düşen işçi Hasan Kocabaş (62) yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi 7354 Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren ev inşaatında, 4'üncü kattaki bir dairenin balkon bölümünde tuğla ile duvar ören Hasan Kocabaş, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Mesai arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Kocabaş'ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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