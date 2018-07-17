İnşaatta 4'üncü kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde işçi Turhan Bozkurt (50), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sayağzı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Turhan Bozkurt, dengesini yitirerek 4'üncü kattan zemine çakıldı. Arkadaşları tarafından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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