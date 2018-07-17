İnşaatta 4'üncü kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde işçi Turhan Bozkurt (50), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sayağzı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Turhan Bozkurt, dengesini yitirerek 4'üncü kattan zemine çakıldı. Arkadaşları tarafından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi
Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum