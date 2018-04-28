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İnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen Suriyeli Halid Hassun (19) yaşamını yitirdi.

İnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen Suriyeli Halid Hassun (19) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 10'uncu Sokak üzerindeki bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Suriyeli Halid Hassun, en üst katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hassun'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. Genç işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli işçi yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inşaatın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldüİnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldüİnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldü

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