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İnşaatta akıma kapılan baba-oğul öldü, 1 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

VAN'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.  Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektirik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ablulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor. Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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