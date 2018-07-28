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İnşaatta akıma kapılan işçi, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılan Ali Osman Bakar (20), ağır yaralandı.

İnşaatta akıma kapılan işçi, ağır yaralandı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılan Ali Osman Bakar (20), ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Cünürye Mahallesi Aşağı Sokak'taki bir bina inşaatında meydana geldi. Bina asansörünün elektrik bağlantısını yapmaya çalışan Ali Osman Bakar, akıma kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verip, Ali Osman Bakar'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek için yola çıktı. Yolda karşılaşılan ambulansla nakledilen Ali Osman Bakar, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bakar'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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İnşaatta akıma kapılan işçi, ağır yaralandı

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