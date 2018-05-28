İnşaatta beton dökülürken çökme: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatı süren bir binada beton dökülürken meydana gelen çökmesi sonucu Necati Özata (55), yaralandı. Sağ ayağı kırılan Özata, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 597 Sokak'taki inşaatı devam eden binada meydana geldi. İnşaatın ikinci katında balkon yapımı için mikser hortumuyla beton döken Necati Özata, meydana gelen çökme sonucu yaralandı. Özata'nın yaralandığını gören iş arkadaşları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Özata'nın sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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