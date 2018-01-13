İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaatta çalışan Musa Türkel (35) elektrik akımını kapılarak öldü.
Kapalı'nın Cumhuriyet Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde bir inşaatta çalışan Musa Türkel, elektrik akımına kapıldı. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Türkel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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