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İnşaatta iskeleye çıkarken düşen işçi kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da çalıştığı inşaatta merdivenle iskeleye çıkmak isterken tutunduğu demirin eğilmesiyle 2,5 metreden beton zemine düşen işçi Yusuf Muhammet Ergenç (32), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - İSTANBUL'da çalıştığı inşaatta merdivenle iskeleye çıkmak isterken tutunduğu demirin eğilmesiyle 2,5 metreden beton zemine düşen işçi Yusuf Muhammet Ergenç (32), 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ergenç'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. İstanbul Bağcılar'da bir inşaatta çalışan, evli ve 4 çocuk babası Yusuf Muhammet Ergenç, tahta iskeleye merdivenle çıkmak istedi. Ancak merdivenin kısa gelmesi üzerine tutunarak iskeleye çıkmaya kalkıştığı demirin eğilmesiyle 2,5 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf Muhammet Ergenç, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Ergenç, hayatını kaybetti. Yusuf Muhammet Ergenç'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde toprağa dün toprağa verildi.

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