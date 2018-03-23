İnşaattan 120 paket fayans çalan hırsızlar yakalandı

Denizli’de girdikleri inşaattan 120 paket fayans çalan 2 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 8 Mart’ta Topraklık Mahallesi 627 Sokak üzerinde bulunan bir inşaattan fayans hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısların H.G. ve M.P. olduğunu belirledi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, şahısları Akköy Mahallesi’nde 120 paket çalıntı fayans ile birlikte yakaladı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.